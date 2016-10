Un estudi d'arquitectes gironí s'encarregarà de la recuperació del preventori de la Savinosa

El projecte de l’equip d’arquitectes Fuses-Viader-Mansilla-Perea aconsegueix la millor puntuació dels cinc presentats

17/10/2016

La mesa de contractació i el comitè tècnic que assessora el procés de selecció de l’equip d’arquitectes encarregat de la redacció del projecte d’intervenció a l'antic preventori de la Savinosa han escoltat aquest dilluns les propostes dels cinc equips preseleccionats.



La puntuació més elevada ha estat per l’equip d'arquitectes gironí Fuses-Viader-Mansilla-Perea que serà proposat com adjudicatari, a l’espera de la valoració de tots els informes i que es resolgui el procés de licitació.



El procés de selecció establert al conveni signat entre la Diputació de Tarragona i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya arriba a la recta final.



El contracte fixa un termini inicial de 14 mesos per a la realització dels treballs tot i que preveu la necessitat d’adaptar-lo a l’estat de la tramitació de la modificació del planejament urbanístic davant d’altres administracions.



El pressupost de la licitació és de 60.000 euros (72.600 amb IVA inclòs). D’aquests, 47.500 (més el 21% de l’IVA) es pagaran al licitador adjudicatari com a honoraris del projecte i 3.125 (més el 21% de l’IVA) a cadascun dels equips convidats al procés de selecció en concepte de primes de participació.