Les lletres tornen a envair Tarragona en una nova edició de la Tardor Literària

L'esdeveniment, que se celebrarà del 19 d'octubre al 14 de desembre, comptarà amb gairebé una cinquantena d'actes

Redacció

Actualitzada 17/10/2016 a les 14:14

La Tardor Literària, que tindrà lloc del 19 d’octubre al 14 de desembre, comptarà enguany amb gairebé una cinquantena d’actes sorgides de diferents entitats de la ciutat que aglutina La Casa de les Lletres de l’Ajuntament. Els actes se centraran un any més en la celebració de diferents aniversaris i homenatges, a través de la preservació del patrimoni literari, l’impuls a la lectura amb les seves obres i el suport a la creació literària amb iniciatives com els Premis Literaris Ciutat de Tarragona.



L’edició d’enguany és «una tardor de celebracions», ja que s’han tingut en compte tots els esdeveniments rellevants per configurar el programa: des del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull o els 25 anys de la mort de Montserrat Roig fins als 40 anys del Museu d’Art Modern o els 30 de Tarragona Ràdio. Totes aquestes celebracions comptaran amb actes específics per a la seva commemoració.



Per altra banda, també tindran lloc activitats ja consolidades com el cicle de lectures dramatitzades Zona Drama, que la Casa de les Lletres organitza des de 2014 junt a l’Escola de Lletres; o el cicle Llibres premiats, que organitzen conjuntament, des de l’any passat, la Biblioteca Pública de Tarragona i la Casa de les Lletres.



Podeu consultar la programació completa en el PDF adjunt.