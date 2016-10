L'aigua, protagonista de les XXIV Jornades Científiques de Mediterrània

L'esdeveniment es durà a terme el 2 i 3 de novembre a la sala d'actes de l'Autoritat Portuària

Actualitzada 17/10/2016 a les 13:10

Les Jornades Científiques de Mediterrània, organitzades per Mare Terra Fundació Mediterrània juntament amb la URV, celebraran el proper 2 i 3 de novembre a la sala d’actes de l’Autoritat Portuària la seva 24 edició. Sota el títol ‘L’aigua, el repte del futur’, enguany l’acte se centra en el futur de l’aigua. Com a novetat les jornades tindran una durada de dos dies en comptes de tres i inclourà una sortida al riu Francolí.L’esdeveniment, dirigit per l’investigador del laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental de la URV Martí Nadal, comptarà amb vuit ponents de prestigi en el seu àmbit. La temàtica principal serà l’aigua i la seva gestió sostenible i eficient de cara a les següents generacions.El primer dia de jornada tindran lloc les xerrades a càrrec de Maria Eugenia Martí, del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, Gabriel Borràs, de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Anna Granados, del Laboratori Laymatec.A les 16h es realitzarà una taula rodona amb el director de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel; el responsable de l’empresa La gota, Albert Torrents; la membre de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, Hortènsia Grau; el director de Sostenibilitat del Port de Tarragona, Joan Basora; i un representant de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.Pel que fa a la jornada del 3 de novembre, es portarà a terme una excursió pel Francolí amb tècnics ambientals de Mediterrània que faran explicacions in situ sobre la qualitat de l’aigua del riu entre altres aspectes.Les persones que vulguin apuntar-se a les XXIV Jornades Científiques ho poden fer fins el 28 d’octubre a través del telèfon 977 551 300, del correu electrònic educa@mare-terra.org o a les oficines de Mediterrània. El curs té un cost de 25 euros i és gratuït per estudiants i persones aturades.