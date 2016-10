Ja estan a la venda les entrades pel Trofeu Internacional de Gimàstica Rítmica Tarragona 2017

Els tiquets tenen un cost de 7 euros i es poden adquirir a la web de la Tarraco Arena Plaça o a les taquilles de la mateixa instal·lació

Les entrades per assistir al Trofeu Internacional de Gimnàstica Rítmica ciutat Tarragona 2017, que tindrà lloc el 29 i 30 d’octubre, ja estan disponibles a Internet a través de la web de la Tarraco Arena Plaça i presencialment a les taquilles de la mateixa instal·lació. Tenen un preu de 7 euros i no són numerades.



Cal dir que les entrades permeten l’assistència a la jornada del dissabte 29 d’octubre tan de dia com de tarda. El diumenge 20 d’octubre l’esdeveniment només està dirigit a les participants del torneig, ja que es realitzaran diverses masterclass de la mà d’algunes gimnastes de la Real Federación Española de Gimnasia, guanyadores de la medalla de plata als Jocs Olímpics de Rio 2016.



Cal recordar que l’accés per a menors de 5 anys és gratuït i que les participants al Trofeu no han d’adquirir entrada. L’obertura de portes al públic serà a partir de les 8h del matí.



Aquesta és la primera vegada que els Jocs Mediterranis organitzen el Trofeu Internacional de gimnàstica rítmica Tarragona 2017, obert a totes les categories de conjunts de Copa Catalana, Base, Absolut i Individual masculí de gimnàstica. La competició comptarà amb la participació d’integrants de l’equip espanyol de gimnàstica rítmica, que oferiran una exhibició el dissabte 29 i una classe magistral de l’equip el diumenge 30 d’octubre. Aquest torneig serà una prova test de cara a l’organització dels Jocs i pretén posar en pràctica tota la operativa d’organització, protocol, comunicació, voluntaris, seguretat, transport i serveis dels Jocs per tal de ser un banc de proves de l’esdeveniment esportiu del 2017.