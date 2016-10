Els artesans del Mercat Medieval tenen problemes per accedir-hi

No estaven avisats de la celebració de la cursa de la URV Solidària i reclamen avantatges per aparcar

Actualitzada 16/10/2016 a les 19:11

La Part Alta de Tarragona s’ha omplert d’artesania i gastronomia de tots els temps aquest cap de setmana amb la XXII edició del Mercat Medieval. Ara bé, en aquesta ocasió els artesans i botiguers que hi participaven han vist com la seva feina ha quedat en entredit per manca d’organització. La celebració de la fira d’aquest diumenge va coincidir amb la de la tercera Cursa Solidària de la URV i això va comportar que diversos artesans i també colles geganteres tinguessin problemes per accedir fins al cor del mercat –que se situava entre el carrer de les Coques, el Pla de la Seu i la plaça de les Cols–, ja que ningú els havia alertat.



Una de les afectades, Carlota Tatjer, explicava que «diversos companys s’han trobat que quan volien entrar aquest matí que els agents de la Guàrdia Urbana no els deixaven perquè tots els accessos de la Part Alta estaven tancats fins al migdia». En aquest sentit, lamentava que «sembla que només pensin a posar-nos traves. Crec que ens haurien de facilitar algun espai per poder estacionar o almenys tenir en compte que si se celebra un mercat d’artesania, que els comerciants necessitem entrar i sortir». Així mateix, colles com els Gegants de la Plaça Sant Miquel de Tarragona i els Gegants i Grallers del Catllar van coincidir en destacar que «no hem pogut passar més enllà del portal de Sant Antoni».



A banda de la «desorganització» amb la resta d’actes, entre els artesans també hi havia veus positives com la d’Anna Alegret, de l’estand l’Angelita Costurera. «És el primer cop que posem una parada i hem decidit començar a casa nostra. Estic molt contenta perquè hi ha força afluència de públic i crec que ens hi hem pogut fer el nostre lloc», deia.