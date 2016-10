Dos detinguts a l'estació de tren de Tarragona per agredir als vigilants de seguretat

Els vigilants van cridar l'atenció a un jove que bebia alcohol en un dels combois, moment en què ell i el seu grup d'amics s'hi van enfrontar

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat divendres 14 d’octubre a les 22.45h dos joves com a presumptes autors d’un delicte d'atemptat als agents de l’autoritat. Els detinguts, als quals se’ls acusa d’agredir als vigilants de seguretat del tren a l’estació de Tarragona, són un jove de 18 anys, origen marroquí i domicili a Tarragona i un noi de 19 anys, origen cubà i domicili a Reus.



Els fets es van produir el mateix divendres prop de les nou del vespre, quan els agents van cridar l’atenció a un jove que estava bevent alcohol i causant aldarulls en un tren. El jove es va posar agressiu i es va enfrontar als vigilants junt al seu grup d’amics, els quals presumptament van agredir-los.



Davant dels fets, els vigilants de seguretat de Renfe van requerir la presència dels Mossos d’Esquadra, que es van traslladar a l’estació de tren de Tarragona. En l’indret van detenir dos joves, que presumptament havien participat en l’agressió als vigilants, per un delicte d’atemptat a l’autoritat. Els agents van fer recerca per la zona i van identificar un altre dels presumptes agressors, el qual va fugir corrent en adonar-se de la presència de la policia.