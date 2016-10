Detenen un jove que feia un grafiti per enfrontar-se a la Guàrdia Urbana

Els fets van succeir la matinada del passat dimecres 12 d'octubre a l'avinguda d'Andorra amb avinguda Catalunya

Actualitzada 17/10/2016 a les 12:06

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir el passat dimecres 12 d'octubre un home de 25 anys identificat com a sospitós d'haver realitzat un grafiti que posteriorment es va enfrontar a la Guàrdia Urbana. Al jove se l'acusa dels presumptes delictes d'atemptat a l'autoritat, resistència i desobediència als agents.



Els fets van succeir el passat dimecres a dos quarts de 5 de la matinada, quan agents de la Guàrdia Urbana van veure que dos joves pintaven un grafiti en el mur situat a l'avinguda d'Andorra amb avinguda Catalunya. Un dels joves va fugir corrent en veure els agents. L'altre noi, va informar a la Guàrdia Urbana que havia conegut aquell dia l'altre noi, el qual havia arribat amb una furgoneta a l'indret. També els va facilitar la seva descripció.



La Guàrdia Urbana va veure la furgoneta descrita pel jove en una acera i, en acostar-s'hi, el noi que havia fugit va aparèixer cridant i desafiant a l'autoritat. Un dels agents va rebre un cop de puny a l'esquena mentre estava registrant el vehicle. El jove va ser detingut com a presumpte autor de delictes d'atemptat a l'autoritat, resistència i desobediència als agents. Per altra banda, el noi que va facilitar la seva descripció i que es trobava realitzant el grafiti amb ell va ser denunciat per infraccions a les ordenances municipals.