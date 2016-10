CDC insta l'equip de govern a rehabilitar els edificis en mal estat de la Part Alta

El portaveu del grup municipal, Albert Abelló, ha remarcat que no entén «la inacció» de PSC i PP davant aquesta situació

Redacción

Actualitzada 17/10/2016 a les 11:05

El portaveu de CDC a l’Ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha demanat aquest dilluns a l’equip de govern –format pel PSC i el PP- que elabori un informe sobre l’estat actual dels edificis de la Part Alta. Abelló també ha demanat que, un cop fet el document, el consistori rehabiliti els immobles en mal estat de la seva propietat i es posi en contacte amb els propietaris dels altres edificis perquè s’encarreguin d’arreglar-los. A més, el portaveu ha afirmat que si els propietaris dels edificis que presenten deficiències no es fan càrrec de les rehabilitacions, «l’Ajuntament haurà d’actuar subsidiàriament», fet que ha recordat que és una reivindicació de l’Associació de Veïns Catedral i de tots els veïns del nucli antic.



Abelló ha denunciat que hi ha una inacció per part de l’equip de govern en la rehabilitació dels edificis en mal estat d’aquesta zona de Tarragona. El portaveu ha explicat que l’últim informe que l’Ajuntament va fer públic sobre els immobles en mal estat de la Part Alta data del desembre del 2014 i indica que hi ha més d’una desena d’edificis amb risc estructural i prop de 280 façanes amb deficiències, cosa que representa el 35%. El portaveu ha manifestat que actualment «no tenim constància de cap nou informe tècnic on s’especifiqui l’estat actual dels eficis del nucli antic», a més d’afegir que «tampoc sabem perquè no s’ha aplicat el pla d’acció que havia de posar solució als immobles que es troben en mal estat».



El portaveu de CDC ha recordat diversos incidents que han succeït a la Part Alta, com l’esfondrament de la Casa Foixà el juliol del 2012, l’evacuació d’urgència del número 10 de la plaça del Pallol el novembre del 2013, i l’esfondrament del número 11 del carrer Caldereres el setembre del 2014. «Tot i aquest seguit de greus episodis, al nucli antic hi continua havent un gran nombre d’edificis que no es troben en condicions òptimes», ha remarcat Abelló, que no entén «la inacció» de l’equip de govern davant d’aquesta situació i ha afegit que «no hem d’esperar que torni a succeir una desgràcia per posar-nos les piles».