Una trentena de gossos passegen per la costa tarragonina

L'Associació GAIA organitza una caminada per reivindicar una platja on puguin passejar els animals

Actualitzada 16/10/2016 a les 11:49

Prop d'una trentena de gossos han passejat durant aquest matí per la costa tarragonina. Molts curiosos s'han aturat per preguntar de què tractava l'excursió. Aquesta, tenia un objectiu ben clar: reclamar un espai a les platges perquè els gossos puguin passejar, no només en els sis mesos que ofereix l'Ajuntament (quan no hi ha banyistes), sinó al llarg de l'any.



Així ho expressa José Ferrándiz, de l'Associació GAIA Tarragona, la qual busca la defensa dels animals. Ell detalla que «ja fa alguns anys que, amb aquesta passejada, reivindiquem que els gossos puguin passejar per les platges de Tarragona durant tot l’any i no només durant sis mesos, que és el període que ens concedeix l’Ajuntament». «Volem que els gossos puguin accedir lliurement, sempre que els seus amos siguin responsables», continua.



Abans de partir, tots els gossos, amb els seus amos, s'han fet una fotografia de família, just al davant del Club Nàutic Tarragona, on Ferrándiz s'ha dirigit als assistents tot explicant les seves reivindicacions. Aquestes, sembla que estan tenint efecte, ja que la connexió amb el consistori sembla ser positiva. «Creiem que la voluntat de l’Ajuntament és la d’ajudar-nos, i tenim entès que van en la línia d’habilitar una platja», assegura, tot detallant que «en converses informals hem parlat de la Platja Llarga, perquè queda una mica a les afores, però no sabem si serà una part de la platja, o uns horaris concrets. Encara està per determinar».