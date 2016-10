La URV corre per la innovació social

La tercera edició de la cursa solidària organitzada per la Universitat ha aplegat prop de 300 participants

Gerard Faiges

Actualitzada 16/10/2016 a les 12:32

La Universitat Rovira i Virgili ha celebrat, aquest diumenge al matí, la tercera edició de la seva cursa solidària, cita que aquest any representa un dels actes principals del seu 25è aniversari.



Fins a 300 persones han pres part de la cursa, que comptava amb un recorregut de 4.6km i que, per primera ocasió, ha comptat amb un circuit totalment urbà. En motiu dels 25 anys de la URV s’ha establert, per primera vegada, el Campus Catalunya com a punt de sortida i arribada de la cursa.



Tots els fons recaptats aniran destinats a un projecte d’innovació social d’un total de sis candidatures que es van presentar a una convocatòria oberta per la Universitat. El projecte guanyador el podran escollir, amb les seves votacions, els participants de la cursa solidària.



Els corredors han pogut competir en tres categories: cursa individual, cursa per parelles i una caminada, aquesta última, no competitiva. A més del preu de les inscripcions, la tercera edició de la cursa ha comptat amb un dorsal zero per a realitzar aportacions voluntàries.