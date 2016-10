Trobada centenària d'exalumnes del Col·legi 'El Carme'

Alumnes i professors de diferents generacions celebren els cent anys del centre tarragoní

Gerard Faiges

Actualitzada 15/10/2016 a les 20:35

El Col·legi El Carme de Tarragona celebra, aquest curs, els seus 100 anys d’història i al llarg de la tarda d’aquest dissabte ha agermanat alumnes i professors de diverses generacions. Al voltant d’unes 350 persones han acudit a la cita, superant el nombre d’inscrits a l’esdeveniment del Facebook creat per la pròpia escola.



La jornada ha començat amb una visita lliure a les instal·lacions, on s’ha pogut veure una exposició commemorativa d’aquest centenari. Al pati de l’escola, exalumnes i antics professors que van passar pel col·legi en diferents etapes han pogut intercanviar les seves impressions i records en el seu retorn al centre.



Precisament el pati ha acollit una taula rodona en la que han participat diferents exalumnes i professors de generacions destacades, com una alumna que va assistir a l’escola a principis dels anys 30, un dels alumnes sorgits de la primera promoció de nois, i una de les noies que van completar la primera generació d’ESO.



Tots els assistents han repassat el seu pas per l’escola i n’han recordat la seva història. En els primers anys el Col·legi El Carme només acollia nenes i orfes, i no va ser fins als anys 80 que els nois hi van poder realitzar l’escolarització.