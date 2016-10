Més de 300 rocieros peregrinen fins la Masia dels Frares

Avui s'han traslladat a aquest indret emblemàtic del Morell, on romandran fins demà realitzant tot tipus d'activitats

Actualitzada 15/10/2016 a les 19:01

És una tradició que s'allarga ja més de 20 anys, i no sembla tenir fi. És així perquè, any a any, el Rocío Chico i peregrinació del Sinpecao van incrementant els seus adeptes. Avui, han estat més de 300 les persones que s'han traslladat des de Tarragona fins la Masia dels Frares, al Morell, on passaran tot el cap de setmana i continuaran amb l'esmentada tradició.



Daniel López Pasca és un dels responsables de l'oragnització, una persona que fa molts anys que forma part de la Casa de Andalucía, organitzadora de la cita, i que avui ha aconseguit aplegar més rocieros que mai. Ell es mostra agrait a l'Ajuntament del Morell «perquè ens ha deixat aquest espai, ja que la Romería Chica de la Verge del Rocío és molt important per a nosaltres». Molta gent ha realitzat la peregrinació a cavall, encara que d'altres ho han fet caminant. «Sempre, amb el Sinpecao», avisa. El Sinpecao és una insígnia que acompanya i protegeix a la verge en tot moment.



També ho fa la Maria Dolores, que és la camarista de la Verge. «M'encarrego de protegir sempre a la verge, de vestir-la, de netejar-la i de què estigui en plenes condicions», explica. «Vaig esperar molts anys a ser camarista, ja que em feia molta il·lusió», detalla, orgullosa.



A la vora del Francolí, la Granja dels Frares compta amb un petit espai reservat per a l'acte gran, el que es realitza al vespre, amb una missa en honor a la verge. Aquí, una de les persones que es preocupa que no falli absolutament res és Antonio Martín, qui «em cuido que tot surti bé, que no falli res». «Porto més de 20 anys venint, i sóc el 'Hermano Mayor'», un càrrec que, segons ell, representa tot un sentiment i un orgull.



Durant la tarda d'ahir es va realitzar un concurs de cavalls, la missa (amb el Pare Agustín, de Camp Clar), i d'un sopar popular. De cara a demà encara hi haurà concurs de ball, de sevillanes i una paella.