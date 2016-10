Segons els Bombers, cap ocupant ha quedat atrapats

Redacció

Actualitzada 15/10/2016 a les 20:10

Un cotxe ha bolcat passats dos quarts de set de la tarda a la carretera N-240, a l'alçada de la ciutat de Tarragona.



Concretament, l'accident ha tingut lloc al quilòmetre 1,5 i, segons detallen els Bombers de la Generalitat, ningú ha quedat atrapat i, per tant, no hi ha hagut ferits de consideració.



Els bombers continuaven aquesta tarda treballant a la zona, ja que la carretera és molt concorreguda.