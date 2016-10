Talls d'enllumenat públic a l'avinguda Catalunya a causa d'un comptador

L’Ajuntament fa dies que reclama a Endesa la solució al problema que afecta els fanals

Moisés Peñalver

Actualitzada 13/10/2016 a les 20:40

La zona compresa entre l’avinguda Marqués de Montoliu, i el carrer de Rovira i Virgili, a l’avinguda Catalunya, pateix des de fa cinc dies apagades a l’enllumenat públic que, de vegades, duren tota la nit. El fet, que afecta uns quatre-cents metres de carrer, està motivat en el mal funcionament d’un nou comptador que va instal·lar l’empresa Endesa. Segons fonts de l’Ajuntament de Tarragona es reclama a l’elèctrica una solució a un problema que no poden solucionar els empleats de l’empresa de manteniment municipal, ja que no poden accedir al lloc on està ubicat el citat comptador, propietat d’Endesa.



Fonts municipals afirmen que fa dies que es reclama a Endesa la solució del problema, que afecta tant a establiments públics com a veïns i empleats de la zona. Es dóna la circumstància que la major part del tram afectat l’ocupa el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, tot i que en hores no lectives. Segons l’Ajuntament, es desconeix el motiu que fa que en entrar en funcionament l’enllumenat es dispari l’esmentat comptador i els fanals deixin de funcionar. Fonts d’Endesa han reconegut que existeix aquest problema i que encara no s’ha detectat el motiu de la desconnexió i s’està treballant per solucionar-ho.