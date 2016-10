Sirusa celebra 25 anys amb un llibre que repassa la seva trajectòria

Ballesteros apunta que Sirusa és «una història coral d'èxit, amb absència de protagonismes i construïda des de la confiança»

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 11:11

Teatre Tarragona va acollir aquest dijous la presentació del llibre Sirusa, 25 anys, escrit per Óscar Ramírez i Tomàs Carot i editat per Silva Editorial. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Tarragona i president de Sirusa, Josep Fèlix Ballesteros, que ha remarcat la trajectòria «d’una empresa exemplar» que ha resultat ser «una historial coral d’èxit, amb absència de protagonismes i construïda des de la confiança». Per altra banda també ha afirmat que a ell li ha tocat fer el paper «del nét a qui li toca una gran herència i l’ha d’administrar molt bé», ja que «el llistó estava molt alt».



El president de la Diputació i alcalde de Vilaseca, Josep Poblet, ha volgut recordar en l’acte els inicis de Sirusa. «Els 6 municipis integrants van demostrar que el malson de la gestió dels residus podia tenir una bona solució –ha afirmat Poblet-. Vam ser capaços d’entendre’ns i crear un model comú». També ha estat present en l’acte el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, qui ha destacat la gestió dels residus que es du a terme a Catalunya. Els autors d’aquest llibre també han remarcat la tasca de l'ens públic. Òscar Ramírez ha destacat que «la importància de la tasca de Sirusa, que és tot un referent», mentre que Tomàs Carot ha posat de relleu «l’ànima de Sirusa, que és el que conté aquest llibre».



El llibre explica que la planta de Sirusa va entrar en servei l’any 1991. Durant els primers 25 anys va gestionar més de 4 milions de tones de residus. La gestió eficient, amb el valor afegit de la recerca, ha convertit Sirusa en un referent mundial. Aquesta empresa encara una nova etapa amb l’objectiu d’assolir el residu zero. Això significa que tots els residus que entren es valoritzen, fins i tot les restes dels processos de combustió: les cendres. Les escòries ja s’han convertit en matèria primera i en un ingrés en lloc de despesa, per això Sirusa té la tarifa més baixa de les plantes de valorització, i de gestió de residus. L’obra també posa sobre la taula el context, l’evolució, les opinions i els punts de vista dels 8 municipis mancomunats.