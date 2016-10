Sant Magí i Santa Tecla tornen a ser festius a tots els efectes

Tots els grups municipals decideixen revocar l’acord municipal anterior que traslladava les festes de 2017 al següent dilluns

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 10:35

El dissabte 19 d’agost, Sant Magí, i el dissabte 23 de setembre, Santa Tecla, de l’any 2017 seran festius a Tarragona. El plenari extraordinari de l’Ajuntament de Tarragona ha acordat aquest divendres al matí revocar el calendari de festius locals que es va aprovar el passat 30 de setembre. Això, a la pràctica, representa que els dies 21 d’agost i 25 de setembre ja no seran festius a la ciutat l’any vinent, com s’havia decidit perquè les festivitats locals coincidien en dissabte.



Al llarg d’aquesta setmana, les xarxes socials i els mitjans de comunicació han recollit el clam ciutadà per aconseguir que es modifiquessin les jornades festives i que Sant Magí i Santa Tecla, malgrat caure en dissabte, tornessin a ser festa.



Quan va començar a sorgir la polèmica des de l’equip de govern municipal, a través del Segon Tinent d’alcalde, Pau Pérez, va expressar les bondats de traslladar la festa al següent dilluns. Tot i això finalment totes les formacions que el 30 de setembre van votar a favor de la modificació de les jornades festives han decidit fer-se enrere. La majoria consideraven que aleshores es va cometre una errada i no es va valorar suficientment les connotacions de traslladar la festa a dilluns. Tot i així, Arga Sentís, la regidora d’ICV, afirmava que va ser plenament conscient de què aprovava modificar els festius de Santa Tecla i Sant Magí «sobretot pensant amb què els nens disposarien d’un dia més de festa», indicava. La regidora afegia, però, que no seria pas ella qui es posaria ara en contra de modificar els festius.



Per la seva part, l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros va recordar que quan es va aprovar la modificació el passat 30 de setembre ja va fer notar que s’estava guanyant un dia de festa i va recordar, a més, que quan va accedir a l’alcaldia va expressar la proposta de què els escolars tarragonins poguessin tenir més jornades no lectives durant les festes de Santa Tecla, una proposta que no va fructificar, finalment.