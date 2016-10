Passejada canina per reivindicar un espai per a gossos tot l'any a les platges de Tarragona

L'associació Gaia Tarragona organitza l'esdeveniment aquest diumenge 16 d'octubre

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 20:11

L'associació de protecció animal Gaia Tarragona organitza, aquest diumenge dia 16, la quarta Passejada Canina per les platges tarragonines. El grup reivindica un espai a la platja per a gossos tot l'any amb aquesta activitat, que tindrà com a punt de trobada l'Edifici de l'Antiga Comandància de Tarragona. L'hora de trobada s'ha estipulat per a les 10.15 hores del matí, i l'hora de sortida del recorregut serà 15 minuts després, a les 10.30 hores.



El trajecte de la passejada passarà pel Camí de Ronda, des del Club Nàutic fins a la platja de l'Arrabassada. La participació està oberta a tothom sense inscripió prèvia. Com a únic requisit, l'associació demana que els gossos vagin lligats o, si s'escau, amb morrió, i quedaran sota la responsabilitat de cada propietari.