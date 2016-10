Els surfistes envaeixen la platja de la Comandància de Tarragona

Les altes onades han estat l'escenari idoni perquè els surfistes sortissin al mar

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 18:49

El mar ha estat força agitat al llarg d'aquest divendres a causa del mal temps que s'arrossega des de fa dies, i les ones han arribat a una alçada poc usual a les platges tarragonines. Pels surfistes, l'escenari ideal per sortir al mar i practicar aquest esport.



És per això que tothom que hagi passat per la platja de la Comandància de Tarragona, al Miracle, ha pogut veure un grup de surfistes que intentaven fer trucs i surfejar les altes onades quan la pluja ha cessat.