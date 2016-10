El fòrum 'Dona i Menopausa' trencarà amb els estereotips d'aquest període vital

L'esdeveniment, organitzat pel portal online Ella y el Abanico, tindrà lloc el 22 d'octubre a Tarragona

Actualitzada 14/10/2016 a les 19:34

El portal web Ella y el Abanico, especialitzat en la menopausa, organitza el sisè fòrum 'Dona i Menopausa' a Tarragona el pròxim 22 d'octubre. Un espai dirigit a les dones que es troben en aquesta etapa de la vida i que els vol transmetre les oportunitats que ofereix la menopausa per gaudir la vida «amb plenitud».Tal com expliquen els organitzadors del fòrum, «aquesta sempre s'ha considerat una etapa poc desitjada, i més d'un 40% de les dones viuen situacions de rebuig i perden l'autoestima». Però el fòrum pretén «desmitificar-la» difonent informació i avanços en aquesta matèria. Així doncs, a través de conferències, tallers, desfilades i uns premis de relats breus, el fòrum 'Dona i Menopausa' revelarà els secrets per potenciar el desig sexual, mostrarà les últimes novetats de salut per la pell i cabell o descobrirà hàbits alimentaris favorables per la densitat òssia, entre d'altres, de la mà d'experts.Tothom que ho desitgi podrà assistir a l'esdeveniment gratuïtament amb una inscripció prèvia a través d'aquest enllaç . El programa d'activitats es pot consultar aquí