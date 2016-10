Ángel Arenas, nou gerent del Patronat de Turisme amb crítiques de l'oposició per opacitat

La proposta ha estat aprovada al plenari per 14 vots a favor, 11 en contra i una abstenció

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 10:36

El plenari de Tarragona ha aprovat per 14 vots a favor, 11 en contra i una abstenció la proposta de nomenar Ángel Arenas García-Ceca com a nou gerent del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. L'aprovació arriba després que l'equip de govern decidís cessar el seu predecessor, Carles Sanz, al·legant una pèrdua de confiança. L'oposició ha carregat contra el govern per manca de transparència en el procés, mentre que l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha recordat que aquest és un «càrrec de lliure designació i de confiança». La presidenta del Patronat, Inma Rodríguez, ha defensat que el currículum d'Arenas és «extraordinari» i ha ofert als grups municipals a consultar «quan vulguin» la resta de currículums dels altres candidats.