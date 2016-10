Una cinquantena d'activitats i més de 100 autors al 6è Festival Internacional SCAN

L'esdeveniment s'inaugurarà el proper 19 d'octubre

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 12:39

El Festival Internacional SCAN Tarragona arriba a la seva 6a edició, que s’inaugurarà el proper 19 d’octubre. La biennal creada el 2008 per l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya ofereix un variat repertori d’exposicions, conferències, tallers i activitats fotogràfiques de la mà d’artistes nacionals i internacionals que reuneix els millors professionals i amants de la fotografia. Concretament, el certamen comptarà enguany amb amb una cinquantena d’activitats i més de 100 autors. El projecte està dirigit per la Fundació Forvm per a la Fotografia i enguany compta amb la col·laboració destacada del Port de Tarragona.



En el recorregut d’aquestes sis edicions, SCAN Tarragona s’ha consolidat com un aparador europeu de la fotografia contemporània i ha relacionat la fotografia amb Tarragona i el seu patrimoni. Ho ha aconseguit a través d’exposicions com Talent Latent, iniciatives com el Full Contact –un espai de trobada de més de 60 agents culturals i artistes-, el Photobooks, amb la presentació de 85 llibres autoeditats o l’SCANoff amb dotze autors nacionals i estrangers. Cal dir que aquest festival actualment es considera el certamen de referència de fotografia emergent i transversal.



El Teler de Llum fa especial èmfasi un cop més en la seva programació amb diferents propostes. La ciutat també s’hi suma des de la Fundació Fòrvm, el Museu d’Art Modern, l’Arxiu, les galeries d’art, els centres cívics, l’Escola d’Art, entre altres.