Tots els seients del Nou Estadi es pintaran de color grana

Aquesta és una de les intervencions previstes de cara als Jocs del 2017

Actualitzada 13/10/2016 a les 13:32

La reforma del Nou Estadi, camp on juga els seus partits el Gimnàstic de Tarragona i on els Jocs Mediterranis realitzaran la inauguració de l'esdeveniments i algun partit de futbol, ja té nom i cognoms. I és que aquest matí l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros; el president del Nàstic, Josep Maria Andreu; el regidor dels Jocs, Javier Villamayor; i la regidora d'Esports, Marbel Negueruela han presentat les obres de millora a les instal·lacions, que han costat més de 2,1 milions d'euros.



El major canvi que es podrà apreciar al camp serà el color dels seients. Els 14.500 que hi ha al camp es pintaran de color grana, de forma que donaran sensació d'uniformitat. Només se substituiran aquells que estiguin malmesos.



Una altra de les modificacions que es realitzaran dins de les obres serà que les escales que van a la zona de Gol Nord i les de Preferent desapareixeran, i es convertiran en una rampa. La nova entrada al recinte es pavimentarà per tal d'ampliar-la i, així, evitar aglomeracions a l'entrada del camp.



De fet, segons detalla Josep Fèlix Ballesteros, «aquest és un projecte que deixarà preparat l'estadi per als nous temps en accessibilitat (desapareixeran barreres arquitectòniques), serveis diversos (lavabos, tribunes i llotges), cadires i l'aspecte exterior de l'estadi».



Les llotges també es renovaran, de forma que les butaques no seran mòbils, sinó que seran fixes i, sobretot, Ballesteros ha volgut destacar que «demanem disculpes per avançat per les dificultats que tindran alguns aficionats durant les obres, però el terreny de joc no es veurà afectat de cap manera».



Javier Villamayor ha afegit que «l'empresa guanyadora de la licitació presentarà avui tota la documentació i, quan estigui en regla, la podrem anunciar».



Finalment, el president del Nàstic ha afegit que «aquesta és una obra important pel Nou Estadi, ja que aquest camp és de l'any 1972. Pensem que té moltes deficiències i que serà una bona obra de cara al futur, que afavorirà als aficionats que vagin al camp».