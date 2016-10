No descarten haver de treballar en diumenge per enllestir les obres dels equipaments dels Jocs

Villamayor diu que «exigim que les adjudicatàries compleixin els terminis»

L’organització dels Jocs Mediterranis no descarta que s’hagi de treballar en diumenge per tal que els nous equipaments estiguin enllestits a temps. Així ho entén el coordinador i regidor de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor, qui recorda que «actualment ja estem treballant en festius i dissabte per tal de tirar endavant les obres de diversos equipaments». A més, reconeix que «en alguns casos i, sobretot quan s’ha tractat de la fase de fonaments, els operaris han hagut de treballar de nit. Així que també estem en condicions de fer treballar els diumenges, si fos necessari». En aquest sentit, destaca que «les empreses adjudicatàries de les obres van signar les clàusules dels plecs de condicions en les quals se’ls demanava que complissin els terminis establerts i així s’ha de fer».



De fet, Villamayor manté que «estem treballant dins del temps previst». Pel que fa al Palau d’Esports –subvencionat per la Generalitat– detalla que «els treballs d’estructura ja es troben entre el 25 i el 30% d’execució i, en els pròxims dies, començaran la segona i la tercera fase». El segon període de les obres consisteix en el tancament de les façanes, els acabats de la coberta i la compartimentació dels interiors. El regidor destacava també que «en tot moment hi ha hagut una bona coordinació i la darrera fase serà la de les instal·lacions, la instal·lació de les graderies fixes, la coberta i els acabats».



A més, explica que, aquest dijous, «comencen els actes de replanteig de les obres dels vestidors del poliesportiu de Campclar». Actualment, hi ha una seixantena de persones que treballen en la construcció el Palau d’Esports, un dels equipaments més polèmics, després que fins a dues adjudicatàries renunciessin a dur a terme els treballs i aquests s’endarrerissin.