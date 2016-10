Les fortes pluges inunden la cinquena planta del Campus Catalunya de la URV

Les goteres han inundat el passadís i algunes de les aules, però no s'ha suspès cap classe per les incidències

Actualitzada 13/10/2016 a les 17:14

Les intenses pluges d'aquest dijous a Tarragona han desencadenat un problema de goteres al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, ubicat a l'Avinguda Catalunya de la ciutat. La cinquena planta de l'ala més propera a l'Avinguda Marquès de Montoliu s'ha vist inundada a mig matí en el punt més àlgid de la tempesta, quan «el desaigua del terrat no donava a l'abast», segons informen des de la Universitat.



L'aigua s'ha començat a filtrar del terrat cap als corredors del cinquè pis. Quan el terra dels corredors s'ha inundat, l'aigua ha començat a estendre's cap a dues aules d'aquesta cinquena planta. En aquell moment s'hi trobaven fent classe estudiants de Comunicació, però en cap cas aquestes han hagut de ser suspeses. «Som conscients del problema», asseguren des de la Universitat. I afegeixen: «Ja ho havíem detectat i estem estudiant com solucionar el problema». Tot i això, asseguren que les goteres només tenen lloc quan plou molt, tal com ha passat aquest matí.



Quan la forta pluja ha minvat, les goteres també ho han fet. Tot i això, una desena de cubos encara tapaven les goteres hores després de la tempesta. Les classes han seguit amb normalitat i no hi ha hagut més incidències, tot i que el terra de l'aula 505, una de les afectades, ha seguit totalment empapat al llarg de la tarda.