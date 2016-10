La Generalitat planifica un nou hospital Joan XXIII pel 2021

Salut invertirà 48 MEUR per construir-lo als terrenys adjacents al centre actual i l'any vinent convocarà un concurs d'idees pel projecte

13/10/2016

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha presentat aquest dijous el Pla Estratègic Sanitari del Camp de Tarragona. En el capítol de les inversions, el document del Pla estableix la construcció d'un nou Hospital Joan XXIII a la ciutat de Tarragona, amb una partida destinada de 48 milions d'euros.



Segons les previsions presentades per Salut, l'any vinent es farà el concurs d'idees per l'adjudicació dle projecte. El nou hospital estarà en funcionament d'aquí a cinc anys, l'any 2021.



La construcció d'un nou centre hospitalari era una reclamació expressada reiteradament des de l'Ajuntament de Tarragona. Així, el passat mes de maig, l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros demanava prioritzar la construcció d'un nou edifici en lloc d'apostar per la remodelació de l'existent. Segons considerava l'alcalde tarragoní aleshores, una reforma suposaria «invertir diners i diners» sense que s'arribés a aconseguir un nivell assistencial adequat pels usuaris.



Pel que fa a l'atenció especialitzada, i en concret, en oncologia, el Pla estratègic de Salut preveu que l'Hospital Joan XXIII concentri els tractaments quirúrgics de major complexitat o tumors poc freqüents, mentre que a l'Hospital Sant Joan de Reus es concentraria un únic servei d'Oncohematologia, que coordinaria l'atenció de tots els pacients amb patologies malignes del Joan XXIII, Santa TEcla, el Pius de Valls i el mateix Sant Joan de Reus.