El cicle, que arrenca el 10 de novembre, oferirà durant quatre dijous consecutius diversos films guardonats en festivals internacionals dedicats al cinema de muntanya

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 13:50

La III Mostra de Cinema de muntanya, organitzada per la Diputació de Tarragona, engegarà el proper 10 de novembre a l’Auditori de la Diputació amb la presència de la corredora de muntanya i doble campiona del món d’ultratrial Núria Picas. La manresana presentarà el documental Home to home, el qual repassa la trajectòria personal i professional de la corredora.



El cicle acollirà durant quatre dijous consecutius diversos esportistes i relats extraordinaris de superació a la muntanya expressats a través del cinema. Les projeccions començaran a les 19.30h els dies 10, 17 i 24 de novembre i el dia 1 de desembre. L’entrada és lliure amb invitació, que caldrà recollir des d’una hora abans de cada projecció al mateix Auditori Diputació.



El documental que seguirà la projecció de Home to home serà The Citadel, un film que narra el repte d’obrir l’aresta nord-oest del Citadel, un pic que emergeix de l’interior de la serralada de Neacola, un dels racons més remots d’Alaska, el qual es projectarà el 17 de novembre. El dia 24 de novembre serà el torn de Meru, Odissea a l’Himalaia, una pel·lícula que relata l’aventura que van viure els alpinistes Conrad Andker, Jimmy chin i Renan Ozturk el 2011 per aconseguir conquerir, per primer cop a la història, el mont Meru. Per últim, l’1 de desembre es projectarà Valley Uprising, la qual narra la historia de la rebel·lió dels escaladors de la vall Yosemite. Aquests films han estat guardonats als festivals internacionals dedicats al cinema de muntanya de més prestigi.