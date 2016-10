L'Ajuntament revocarà demà el calendari dels festius

Ballesteros ho parlarà amb totes les formacions i, si hi estan d'acord, ho formalitzaran en el Ple Extraordinari

Actualitzada 13/10/2016 a les 11:23

El fet que en el calendari festiu de la ciutat de Tarragona del 2017 no apareguessin els dies 19 d'agost i 23 de setembre (Sant Magí i Santa Tecla, respectivament) ha provocat una allau de crítiques de la ciutadania, motiu pel qual l'Ajuntament de Tarragona ha decidit fer marxa enrere.



De fet, segons paraules de l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, «tots els grups municipals, per unanimitat, vam creure que era la millor possibilitat». «Passant les festes a dilluns, la gran majoria dels treballadors i escolars podien tenir un dia més festiu, però si hi ha un clar rebuig ciutadà, en el plenari extraordinari de demà proposaré als grups que ho deixem estar» ha afirmat l'alcalde després de la presentació de les obres que es realitzaran al Nou Estadi en el marc de la celebració dels Jocs Mediterranis del 2017.



«Repeteixo, ho vam fer pensant en el bé dels escolars i dels treballadors», ha reafirmat el batlle, qui ha afegit que «hem de parlar encara amb els grups, però es revocarà», ja que han parlat informalment amb algunes formacions municipals, que no han d'estar en desacord amb la mesura.



Ballesteros ha assegurat sentir-se sorprès per la reacció de la ciutadania, ja que la reacció que ha tingut «no ens l'esperàvem. Havíem fet un tempteix amb gent dels sindicats i del món del comerç i pensàvem que era el millor».