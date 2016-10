Els fanals de l'entrada de la Floresta no funcionen des de fa sis anys

Els veïns del barri reclamen a les administracions la instal·lació d’enllumenat, «ja que la foscor provoca molta inseguretat»

Actualitzada 12/10/2016 a les 20:10

Entre les problemàtiques més destacades que pateixen els veïns de la Floresta es troba la de manca d’enllumenat. A l’entrada del barri, entre la carretera T-11 i el camp de futbol, hi ha sis fanals que mai han funcionat. La foscor s’apodera de la zona, provocant inseguretat entre els veïns. A més, la zona més castigada per la falta de llum és la del camp de futbol. «A l’hivern, quan els nens surten d’entrenar, no poden anar sols cap a casa perquè està molt fosc. A més, la pintura blanca que marca el pas de vianants que creua la via ha marxat», explica Miguel Ángel Cruz, president de l’Associació de Veïns de la Floresta.



Segons explica Cruz, «les administracions, –el Ministeri de Foment i l’Ajuntament–, es passen la pilota i ningú es fa responsable de la situació». Aquesta és una zona molt transitada pels veïns, ja que hi ha la parada d’autobús. «Quan arriba l’hivern, l’escombraire ha d’encendre la llanterna del mòbil per poder fer la seva feina», explica Cruz.



Per la seva banda, la regidora de CDC, Cristina Guzmán, assegura que la problemàtica per la manca d’enllumenat es fa extensible al tram que va des de Les Gavarres fins a la rotonda de Campclar. «Hi ha molts accidents i els veïns no poden anar a comprar perquè se senten insegurs», diu la regidora. És per això que la formació municipalista ha contactat amb el Ministeri de Foment per tal de solucionar la situació.