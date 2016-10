El XXII Mercat Medieval omplirà la Part Alta d'artesania i espectacles

L'esdeveniment tindrà lloc del 14 al 16 d'octubre

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 09:45

El pla de la Seu i els carrers que envolten la Catedral de Tarragona acolliran del 14 al 16 d’octubre el XXII Mercat Medieval de Tarragona, que cada any compta amb milers de persones que volen passejar i comprar en les diverses parades de bijuteria, decoració per a la llar, complements o productes gastronòmics, tot artesanal. A més, els visitants també podran gaudir de la mostra d’oficis i la tradicional taverna, una haima on prendre té i pastes del Marroc. L’horari d’obertura del Mercat Medieval serà de les 10h a les 22h.



Per altra banda, la fira també comptarà amb altres activitats complementàries. El divendres a les 19h tindrà lloc el pregó medieval, a càrrec de l’escriptor Òscar Ramírez, mentre que a les 19.30h els més petits podran gaudir de l’actuació del contactontes Lablau. El grup de música tradicional Kobla de Taudell realitzarà dissabte a les 11.30h una cercavila en la qual portarà la bola de vidre malabarista dels Joglars de la Bota. Ja a la tarda, a les 19h, hi haurà una segona cercavila amb la cobla Sons de la Cossetània. El diumenge els visitants podran gaudir d’una trobada gegantera amb gegants medievals a les 11.30h i d’un espectacle de malabars dels Joglars de la Bota a les 19.30h.