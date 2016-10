El Port, peça clau en el creixement de l'exportació de vedella criada a Catalunya

Més de 115.000 caps de bestiar han sortit de Tarragona des del 2012

L'exportació de vedella catalana passa per un moment dolç. Les vendes d'animals vius a països tercers, sobretot del món àrab, grans consumidors de vedella i corder, han fet disparar el mercat de les vendes de forma exponencial en els darrers anys. El Port de Tarragona hi ha jugat un paper clau. Des del juliol del 2012 està adaptat per a l'exportació de bestiar viu i, des de llavors, n'han sortit més de 115.000 vedelles. El port acull aquest dijous una jornada tècnica sobre l'exportació d'animals vius, organitzades per Asoprovac Catalunya. Les barreres comercials -en l'àmbit sanitari- i el tractat de lliure comerç amb els Estats Units eclipsen aquestes jornades, que porten tres anys celebrant-se a Tarragona. Dels 2.000 animals vius que va moure als inicis a l'any passat, que va tancar amb 45.000 caps de bestiar, el port tarragoní, encara lluny del de Cartagena -fins aleshores l'únic habilitat a l'Estat-, segueix apostant pel sector del vaquí de carn. El president, Josep Andreu, ha anunciat un projecte de millora de les instal·lacions actuals.