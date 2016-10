Propsen Ángel Arenas com a nou gerent del Patronat de Turisme

Arenas té un ampli coneixement en aquest sector i és professor associat a la Universitat Rovira i Virgili

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 16:16

Tal com apuntava Diari Més fa unes setmanes, l'Ajuntament de Tarragona debatrà al Consell Plenari d'aquest divendres 14 d'octubre la proposta de nomenar Ángel Arenas García-Ceca nou gerent del Patronat Municipal de Turisme, després que Carles Sans fos cessat fa unes setmanes.



«Ángel Arenas reuneix la titulació, l’aptitud i les condicions específiques adients per desenvolupar la tasca com a gerent del Patronat Municipal de Turisme. El seu perfil professional és idoni per donar continuïtat i per enriquir el model turístic de la nostra ciutat, ja que ha participat a diversos projectes turístics de l’Ajuntament de Tarragona», asseguren des de l'equip de govern del consistori. Entre els projectes turístics on ha participat destaquen el Pla de negoci i pla de màrqueting del nou espai Colònia Tàrraco Viva (2012); el Desenvolupament Estratègic de la Marca Tarragona des de l’any 2014 i l’Anàlisi Estratègic, Intel·ligència de Mercat i Accions, Productes i Pla de Màrqueting (2016) per al Patronat Municipal de Turisme.



Ángel Arenas és Llicenciat en Sociologia i Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid. Compta amb vint anys d’experiència al sector privat, des d’on ha col·laborat amb diverses administracions públiques. Té coneixement de l’àmbit turístic per la seva experiència en estudis de mercat per a diferents empreses del sector i la feina feta en diversos càrrecs directius a l’àrea de Màrqueting, Anàlisi Estratègic i Definició de Producte durant dotze anys a Port Aventura, en col·laboració amb l’Observatori d’Estudis Turístics de la Costa Daurada, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci i el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, entre d’altres. Arenas està vinculat a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, com a professor associat dels Graus de Turisme i Geografia; Publicitat i Relacions Públiques; Administració i Direcció d’Empreses; i al Màster Oficial en Direcció i Planificació del Turisme.