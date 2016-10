L'objectiu és que aquests alumnes tinguin una estada més fàcil i còmode a l'escola i millorar així la seva qualitat de vida

13/10/2016

Els alumnes de 2n del Cicle de Formació de Grau Mitjà (CFGM) de Fusta i Moble de l’Institut Pere Martell de Tarragona construiran reposapeus personalitzats pels alumnes amb discapacitats motrius de diverses escoles de la zona. Aquest nou projecte d’innovació té com a objectiu dissenyar uns reposapeus a un preu assequible que facin més fàcil i còmode l’estada d’aquests alumnes a l’escola i millorin la seva qualitat de vida. El projecte es realitza en col·laboració amb diversos Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) dels SSTT de Tarragona.



Les fisioterapeutes Emma Puerto, Sonia Higueras i Montse Bigorra, membres de l’EAP del Baix Camp i Tarragonès, expliquen que un dels problemes que els alumnes amb discapacitats motores es troben en el seu dia a dia estan relacionats amb la correcta posició corporal i l’ús dels reposapeus. Per altra banda, el director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, destaca que el projecte els fa «una especial il·lusió per la vessant de responsabilitat social que representa i per l'oportunitat de donar resposta als nens i nenes amb dèficit motor del nostre territori».



Durant les properes setmanes es durà a terme la primera fase, en la qual es demanarà als membres de l’EAP que concretin les necessitats de cada alumne. Amb aquesta informació, els professors i els alumnes de Fusta i Moble daran un estudi de les necessitats per proposar un disseny que compleixi tots el requisits demanats: model personalitzat, baix cost, reutilitzable, durador, lleuger, fàcil de netejar i amb disseny el més atractiu possible.



El projecte s’emmarca en el programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP. El seu objectiu és col·laborar amb les empreses i entitats, de l'entorn d'influència del centre, per desenvolupar projectes que incentivin l'actualització dels coneixements del professorat i la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius.