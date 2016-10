El treballador, d'una empresa externa de retolació, va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII en estat greu

Actualitzada 11/10/2016 a les 16:28

Una versió diferent

Després que un treballador d'una empresa de retolació resultés ferit greu a la perfumeria Júlia del carrer Sant Agustí de Tarragona el passat dijous al matí mentre treballava a l'establiment, la central de la cadena de perfumeries ha fet públic un comunicat oficial anunciant els fets.En aquest escrit, Perfumeria Júlia ha confirmat que el treballador pertanyia a l'empresa de retolació B15 Imatge Corporativa S.L., que té la seu a Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental. Segons Júlia, «mentre l’operari de l’esmentada empresa estava realitzant l’actuació requerida, va patir un accident per causes que desconeixem i que s’estan investigant». «Des de Perfumeria Júlia lamentem molt els fets ocorreguts, totalment aliens a la seva gestió, i esperem una prompte millora de l’accidentat», conclou l'escrit. I és que l'home, de 65 anys, va resultar ferit de gravetat després de rebre l'impacte d'una placa del sostre. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va presenciar-se al lloc dels fets després de rebre l'avís de l'accident amb tres unitats medicalitzades, i va endur-se el ferit fins a l'hospital Joan XXIII en una d'aquestes ambulàncies.Tot i aquesta versió confirmada per Júlia, l'empresa B15 va negar a Diari Més, el passat divendres, que cap operari seu es trobés a Tarragona treballant en el moment dels fets. Mossos d'Esquadra afirma que s'han obert diligències informatives per l'accident al jutjat, i que «de moment només s'han presentat els fets ocorreguts». D'aquesta manera, si hi hagués alguna situació anòmala o il·legal del treballador o dels fets, s'informaria a Inspecció de Treball i aquests investigarien el cas.Per altra banda Francesc Tarragona, director de Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a Tarragona, assegura que el departament no té constància de l'accident laboral ni ha rebut cap denúncia pels fets ocorreguts. «Si sabéssim que hi ha hagut alguna irregularitat hi intervindríem», assegura Tarragona.