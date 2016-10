Demanen disculpes i volen tornar els festius al dia de Sant Magí i de Santa Tecla

Redacció

Actualitzada 12/10/2016 a les 14:13

Després que es fes públic el calendari de festius de la ciutat de Tarragona del vinent 2017, aprovat per tots els partits polítics amb representació al consistori en la passada sessió plenària del 30 de setembre i que no contempla els dies 19 d'agost i 23 de setembre -Sant Magí i Santa Tecla- com a festius perquè cauen en dissabte, ERC i CUP es retracten de la decisió presa en aquell moment. D'aquesta manera, enlloc de ser festius els dilluns 21 d'agost i 25 de setembre, se sumen a la demanda de molts ciutadans de canviar aquestes festes perquè coincideixen amb els dos dies grans de la ciutat.



La CUP van ser els primers en reaccionar aquest passat dimecres. A través del compte de Twitter asseguraven que «en el debat sobre els festius vam prioritzar que la majoria de les persones no perdessin un festiu, però la decisió no va ser la més encertada, no ho vam estudiar amb profunditat i amb prou temps». I conclouen: «A la propera assemblea oberta en parlarem!».



Per la seva banda, ERC-MES-MDC admeten que va ser un error prendre aquesta decisió. És per això que tal i com asseguren a través d'un comunicat, els republicans «demanaran a l'alcalde de Tarragona que reconsideri la decisió per tal que aquelles persones que treballen en dissabte puguin gaudir plenament de les festes de la ciutat». Des del partit 's'excusen' de la decisió presa afirmant que «es va prendre en un consell plenari on des del grup vam esmerçar molts esforços analitzant gran quantitat de documentació sobre les auditories de les empreses participades i de la Fundació 2017».