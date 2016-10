ERC no celebra la festivitat del 12 d'octubre i va a treballar

El grup ha realitzat la reunió setmanal a primera hora del matí

Actualitzada 12/10/2016 a les 19:32

El grup municipal d’ERC-MES-MDC de Tarragona no ha celebrat aquest dimecres la festivitat del 12 d’octubre i els regidors i assessors han anat a treballar. Des de la formació independentista han manifestat que «essent coherents amb el moment polític que viu el país, s’ha d’iniciar la desconnexió de l’Estat en tot allò que sigui possible», ha dit Pau Ricomà, portaveu d’ERC. «No tenim res a celebrar, avui és un dimecres qualsevol», ha afegit la regidora Mònica Alabart.



A primera hora del matí, el grup ha entrat a l’Ajuntament i s'ha dirigit fins a la sala d’intervencions, on han portat a terme la reunió setmanal per parlar sobre l’arrencada del curs i la línia estratègica a seguir. La privatització de l’Anella Mediterrània ha estat el tema estrella. Cal recordar que l’any passat, ERC també va treballar i va celebrar una reunió amb el grup de tuitaires de la ciutat.