Un any i mig de presó per vendre droga en un club cannàbic de Tarragona

La Guàrdia Urbana va intervenir 863 grams de marihuana durant el registre a l’establiment

ACN

Actualitzada 11/10/2016 a les 15:58

Els tres responsables de l’Associació Cannàbica Liberty Social Club de Tarragona han acceptat una pena d’un any i mig de presó i una multa de 600 euros per vendre droga en un establiment que tenia llicència de bar-restaurant. En el judici, celebrat a mitjans de setembre a l’Audiència de Tarragona, un matrimoni i el seu fill van reconèixer que es dedicaven a vendre marihuana a terceres persones amb la finalitat d’obtenir beneficis econòmics i que, per tal de donar cobertura a aquesta activitat il·lícita, van fundar una associació per poder inscriure’s al registre d’associacions. Tot i això, no havien inclòs les finalitats de cultiu i venda de marihuana en els seus estatuts i han estat condemnats per un delicte contra la salut pública. Durant el registre a l’establiment, situat en uns baixos del carrer Apodaca de la ciutat, la Guàrdia Urbana va intervenir 863 grams de marihuana.



Segons la sentència, l’abril del 2013 el matrimoni i el seu fill van registrar l’Associació Liberty Social Club, en la qual ostentaven els càrrecs de president, secretària i tresorer, respectivament. Al maig, van presentar canvis als estatuts entre els quals s’incloïa el nom de l’associació, que passava a denominar-se Associació Cannàbica Liberty Social Club. Al nou document, però, no hi constava que l’entitat tingués la finalitat de cultiu i venda de marihuana.



El maig de 2013, el pare va presentar en nom de l’entitat, al Departament de Llicències d’Obertura d’Establiments de l’Ajuntament de Tarragona, la Comunicació Prèvia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives d’un establiment situat al carrer Apodaca de la ciutat. L’activitat que pretenia realitzar en el local era la de bar-restaurant i, en el moment de la presentació de la documentació, segons la sentència, l’acusat va preguntar sobre la possibilitat d’obtenir autorització administrativa per a la realització d’activitats pròpies d’una associació per al consum de cànnabis.



En tenir coneixement dels fets, aquell mateix dia la Guàrdia Urbana va portar a terme un control exterior de l’establiment i va acreditar que, en mitja hora, hi entraven deu joves que accedien al local i en sortien al cap de pocs minuts. En controls posteriors els agents van detectar comprovar que diverses persones hi compraven marihuana i haixix. A més, van observar que, a l’entrada del local, s’hi havia col·locat un rètol amb la inscripció ‘Associació Privada. Només socis’, amb un pictograma del senyal de prohibit el pas, i que per entrar-hi calia trucar a un timbre.



Davant d’aquests fets, la Fiscalia va presentar una querella contra els acusats i contra l’associació sol·licitant al jutjat d’instrucció una entrada i registre a les dependències de l’entitat. Durant l’escorcoll dels diferents espais del local els agents van localitzar dues bàscules de precisió i fins a 863 grams de marihuana repartits en bossetes, pots de vidre i una motxilla, amb un valor d’uns 565 euros. A més, a l’interior del local hi havia tres individus que havien comprat marihuana a un preu de 5 euros el gram.



Els tres acusats han acceptat una pena d’un any i mig de presó i una multa de 600 euros per un delicte contra la salut pública. A més, l’associació ha estat condemnada a pagar una multa de 1.200 euros i se li ha imposat la prohibició definitiva de realitzar en el futur les activitats amb els quals havia comès, afavorit o encobert el delicte.