L'esdeveniment tindrà lloc el proper 16 d'octubre i encara admet inscripcions prèvies

Actualitzada 11/10/2016 a les 09:52

Els voluntaris del Grup Excursionista Amics de La Muntanyeta organitzen un any més la caminada solidària per La Muntanyeta, que aquest diumenge 16 d’octubre arriba a la seva 8ª edició. La finalitat d’aquest esdeveniment és donar a conèixer i sensibilitzar la ciutadania sobre la paràlisi cerebral i la tasca que realitza aquesta entitat. La caminada d’enguany s’ha fixat com a objectiu batre un nou rècord i superar el miler de participants.La caminada arrencarà des del Balcó del Mediterrani de Tarragona i, després d’un recorregut per la costa tarragonina, es dirigirà a les instal·lacions de l’entitat, a Sant Pere i Sant Pau, on hi ha prevista una jornada de portes obertes. Allí també se servirà l’esmorzar. El recorregut finalitzarà a la Rambla Nova, on es farà entrega d’alguns obsequis a tots els participants i s’amenitzarà la festa amb la música del Dj Abadia.Aquells que es vulguin apuntar a la caminada encara tenen temps de fer-ho fins el 14 d’octubre. Les inscripcions, amb un donatiu de 10 euros, es poden fer a la pàgina web de l’entitat, o bé a la seu social situada a Sant Pere i Sant Pau. Els interessats també es podran inscriure el mateix dia de l’esdeveniment a les 8, just abans de la sortida. Els menors de 12 anys tenen descompte, i les persones amb discapacitat tenen la inscripció gratuïta. Cal dir que tot el recorregut està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.