«Santa Tecla és el 23 de setembre i ha de ser festa»

L'exregidor Xavier Almagro demana al consistori que canviï d'opinió i torni el festiu de Santa Tecla del 2017 al dia 23 enlloc del 25

Actualitzada 11/10/2016 a les 17:13

«El seguici popular de Tarragona és considerat un dels més importants del país i en fer laborable el 23 de setembre pot significar que molta gent no pugui participar-hi i, per tant, s’hauria de anular». Així denuncia l'elecció que ha realitzat el consistori tarragoní de fer festiu el dilluns 25 enlloc de dissabte 23 de setembre de l'any vinent Xavier Almagro, exregidor d'ERC i posterior membre de Solidaritat Catalana per la Independència en una petició que ha publicat a la plataforma online Change.org I és que el consistori de Tarragona va aprovar, el passat 30 de setembre, moure les jornades de festa de Sant Magí i Santa Tecla del 2017, que cauen en dissabte, cap al següent dilluns lectiu. «El dissabte, per llei, és un dia inhàbil per a les administracions i per la majoria de la gent tampoc no és laborable. El sector que sí que té una afectació directa és el comercial i, en el cas de la Part Alta, per exemple, en trauran el profit de tenir una major presència de gent pels actes festius. A banda, el trasllat del festiu els permetrà descansar el dilluns», es justificava aquest dimarts el conseller Pau Pérez en declaracions al Diari Més. D'aquesta manera, el dia de Santa Tecla, un dels més importants del calendari pels tarragonins i tarragonines, serà laborable l'any vinent.En aquesta petició Almagro es dirigeix a l'alcalde Josep F. Ballesteros i demana que es torni a instaurar el dia 23 com a festiu «per respecte als festers de la nostra ciutat, a la molta gent implicada en els elements festius i perquè no fer-ho seria renunciar a la capitalitat que tantes boques omple i que, amb aquestes decisions, demostren que no se la creuen». I conclou: «Santa Tecla es el 23 de setembre i ha de ser festa».