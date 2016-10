Més de 700 alumnes participaran en els Tallers científics de Fundación Repsol

Es realitzaran 31 tallers per alumnes de 6è de primària a 2n d'ESO

Fundación Repsol organitza del 10 al 28 d’octubre un total de 31 Tallers científics a Tarragona per alumnes de 6è de primària a 2n d’ESO. Més de 700 alumnes gaudiran d’aquestes activitats, que volen fomentar l’interès dels joves per la ciència tot despertant la seva curiositat, creativitat i capacitat d’innovació. Aquest és el segon any consecutiu que la fundació porta els seus Tallers Científics a Tarragona, els quals s’emmarquen en el programa Aprendenergía.



Els alumnes de secundària podran acostar-se al món de la ciència i la investigació amb el taller Amb molta química!. Aquesta activitat els proporcionarà coneixements sobre determinats conceptes de química, com ara el PH. D’aquesta manera els joves es podran convertir en enginyers químics per un dia.



Per altra banda, els alumnes de primària participaran en La pilota boja, un taller en què els alumnes de primària s’apropen al món dels derivats del petroli a través de les seves joguines. L’activitat els permet familiaritzar-se amb conceptes tals com la mescla, la densitat i la reacció química. A més també fabricaran la seva pròpia pilota saltarina amb blandiblú.