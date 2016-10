La inactivitat de Tarragona Turisme a Instagram genera queixes

Al perfil d'Instagram del Patronat Municipal de Turisme no s'hi publica res des de l'1 de setembre

Actualitzada 11/10/2016 a les 20:03

Diversos tarragonins exposen les seves queixes a través de les xarxes socials per la inactivitat del perfil d'Instagram del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, Tarragona Turisme, després de la polèmica substitució del fins ara gerent, Carles Sans, que va avançar Diari Més fa unes setmanes.Tal com exposa l'usuari de Twitter Xavi Paba a través d'un tweet, a la pàgina que el Patronat té a Instagram fa «40 dies» que no s'hi publica res. I és que efectivament, l'última publicació en aquest perfil es remunta a l'1 de setembre, amb una fotografia de l'Amfiteatre de Tarragona realitzada per l'usuari d'Instagram Rafa Esteve.Fins llavors, el Patronat escollia diàriament la Fotografia del Dia d'entre totes les publicacions a Instagram que contenien les etiquetes corresponents. A partir de l'1 de setembre, doncs, no s'ha tornat a publicar cap més fotografia d'aquest concurs ni cap altra publicació en general. En canvi, els perfils que el Patronat té tant a Twitter com a Facebook segueixen realitzant publicacions de manera regular.