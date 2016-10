Els fets van tenir lloc el passat dissabte a la nit al Barri del Port de Tarragona

Redacció

11/10/2016

Un jove de 29 anys de Tarragona ha resultat detingut per la Guàrdia Urbana per un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc al Barri del Port el passat dissabte 8 d'octubre, quan un veí va trucar al voltant de les dues de la matinada els serveis policials perquè sentia una forta discussió entre un home i una dona.



Quan la patrulla va arribar al lloc dels fets, va poder escoltar els crits i els cops des del carrer, de manera que van entrar a l'edifici per intentar entrar a l'habitatge. El jove els va obrir després de força estona, i va negar que a l'interior hi hagués cap dona. Finalment la Guàrdia Urbana va poder accedir al pis i va trobar la dona en un llit amb evidències al cos d'haver estat agredida.



Ella té 32 anys, i va reconèixer als agents que havia estat agredida. A més, va afegir que no era la primera que passava, tant maltractament físic com psicològic, i els agents la van traslladar a la comissaria. L'acusat, per la seva banda, va assegurar que la dona també l'havia empès.