La 26ª Bicicletada Popular de Tarragona se celebrarà el 30 d'octubre

L'organització ha aconseguit nous patrocinadors que faran possible l'esdeveniment

Actualitzada 11/10/2016 a les 13:25

La 26ª Bicicletada Popular de Tarragona, organitzada pel Patronat Municipal d’Esports i el Club Ciclista Campoclaro, ja té data. L’esdeveniment, que no es va poder celebrar a la primavera a causa de la retirada del Parc Central com a patrocinador, finalment es realitzarà el proper 30 d’octubre a partir de les 10h. Tot i que enguany la bicicletada tindrà lloc a la tardor de forma excepcional, s’espera que l’any que ve recuperi la seva data tradicional a la primavera.L’organització preveu que l’esdeveniment compti amb 6.000 participants entre els dos circuits que s’habilitaran. Per una banda, els més petits podran optar per un recorregut de 2.300 metres que començarà i s'acabarà a l'avinguda Vidal i Barraquer, passant pel carrer Trafalgar, el passeig de la Independència i l'avinguda Roma.Per altra banda, el circuit per adults manté la longitud de 15.900 metres i transcorrerà pels carrer Torres Jordi, Independència, Pont Vell, Polígon Francolí, Autovia de Salou, Ctra. de València, Via Roma, plaça Imperial Tarraco, Marques de Montoliu, Av. Catalunya, Maria Cristina, Torroja, camí de la Budellera, barri dels Músics, Internet, Joan Fuster, carretera de l’Arrabassada, platja del Miracle, Passeig Marítim, Moll de Costa, Pere Martell, Torres Jordi, Independència, Av. de Roma i Vidal i Barraquer. L'únic canvi respecte anys anteriors és que la línia de meta es situarà a l’Avinguda Vidal i Barraquer just davant dels jardins dels magatzems de la Tabacalera, on tindrà lloc l'habitual festa de cloenda. Un cop arribats a la línia de meta els participants rebran una bossa d'avituallament i una samarreta commemorativa.El circuit de la 26ª Bicicletada Popular, patrocinada per Repsol, el Port de Tarragona i la Tarraco Arena Plaça, estarà controlat per la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, voluntaris de Protecció Civil, voluntaris de Vespa Club, voluntaris del PMET i Tarragona 2017 i del Club Ciclista Campoclaro. En total, 170 voluntaris vetllaran pel correcte funcionament de la jornada.Cal dir que una de les novetats d’aquesta edició de la Bicicletada és que comptarà amb banda sonora pròpia. Es tracta de la cançó Junts, del músic Jordi Ninus, que sonarà a les falques i anuncis promocionals de l’activitat. Aquelles persones que vulguin participar en l’esdeveniment poden fer les inscripcions del 13 al 29 d’octubre presencialment a la Tarraco Arena Plaça o a la web de la Conselleria d’Esports.