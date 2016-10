Els tarragonins disposaran d'un servei d'atenció jurídica gratuït

La iniciativa es posarà en marxa el proper dilluns 17 d'octubre

Mare Terra Fundació Mediterrània i la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) posaran en marxa el proper dilluns 17 d’octubre un nou servei d’ajuda i atenció jurídica dirigit a la ciutadania. L’objectiu d’aquesta iniciativa és ajudar totes les persones que tinguin un problema determinat i no sàpiguen com actuar. El servei estarà disponible tots els dilluns de 10h a 11.30h a les oficines de Mediterrània. La persona encarregada de resoldre els dubtes serà Maria Josepa Loos, advocada i secretària de la CET.La CET ha detectat molts casos de persones que no saben on dirigir-se per resoldre determinats conflictes o que no saben els recursos que tenen al seu abast. Això ha motivat l’impuls d’aquesta iniciativa, que es vol convertir en una eina d’orientació i gestió dirigida a la població. La Coordinadora vol escoltar totes les queixes dels ciutadans per oferir-los una solució. El tràmit pot consistir en derivar la persona cap a l’administració o organisme competent o donar informació sobre quin tipus de documents es necessiten.La Coordinadora posarà un especial èmfasi en resoldre aquelles qüestions relacionades amb abusos hipotecaris i financers, com poden ser els ‘fons voltor’, les clàusules financeres abusives, les titulacions o altres males pràctiques del sistema bancari. Molts ciutadans afectats per aquests temes poden trobar-se perduts, sense saber què fer ni a qui acudir per solucionar-ho, i la CET vol ocupar aquest espai.Les persones que no puguin assistir de manera presencial a les oficines de Mediterrània poden trucar al telèfon 977 551 300 o escriure un correu electrònic a la direcció info@cetarragona.org explicant el seu cas particular.