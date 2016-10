Cursos de cuina que s'omplen en 5 minuts

Els Centres Cívics de Tarragona tenen llista d’espera per accedir a la vintena de formacions culinàries

Actualitzada 10/10/2016 a les 21:40

Els sis Centres Cívics de Tarragona ofereixen desenes de cursos, tallers i activitats –vora un centenar– però n’hi ha pocs que aconsegueixin l’èxit que obtenen els de cuina. Els 20 cursos gastronòmics programats arrasen temporada rere temporada. Tal és la bona acollida, que segons assegura la coordinadora de Centres Cívics, Montserrat Vargas, hi ha gent que el dia que comencen les inscripcions, espera impacient davant l’ordinador per reservar una plaça. «N’hem tingut alguns que s’han omplert cinc o deu minuts després d’obrir el termini», confirma la responsable. Es creen fins i tot llistes d’espera, per si algun dels inscrits opta finalment per no realitzar el pagament, i cedeix la seva plaça.



Però rere aquest fenomen s’amaguen diversos components que cal explicar: Primer, dels sis centres socioculturals només un, el de Sant Pere i Sant Pau, disposa d’una cuina com a tal, amb totes les condicions higièniques per impartir aquesta formació. Segon, els ciutadans que s’hi apunten no són només del barri, hi ha gent vinguda de múltiples punts del Camp de Tarragona. Tercer, els cursos, de diversa duració, estan conformats per grups molt reduïts, «com a màxim quinze persones», aclareix Vargas. Quart, el preu; les formacions oscil·len entre els 42 euros i la gratuïtat per un fotimer d’hores. El més curiós és que ja s’ha creat una mena de grup de fans –per dir-ho d’alguna forma– que s’apunten any rere any, temporada rere temporada, a tots els que els hi desperten l’interès.



A tall d’anècdota val la pena explicar que alguns dels alumnes es coneixen ja l’aula millor que el mateix professor: «No, els bols no són en aquest armari, els tens als calaixos d’allí», li deia aquest dilluns una veterana alumna al docent gastronòmic. D’entre aquestes seguidores entregades, destaquen la Marta Robert i la Teresa Miravall, dues dones grans que dos dies a la setmana viatgen de la Secuita, on resideixen, a Sant Pere i Sant Pau per aprendre noves tècniques culinàries. Aquest dilluns iniciaven un nou curs, el de Cuina de Tardor, impartit pel xef Xavier Miquel Florensa. La idea és que la quinzena de ciutadans surtin de la formació amb un receptari ampliat pel que fa als productes d’aquesta estació de l’any. Florensa els ensenyarà en aquests prop de tres mesos que venen, noves receptes i tècniques per cuinar bolets, castanyes, tòfones, confitats o codonyats. Dilluns van començar amb uns nyoquis de carabassa. «La carabassa quan la posem al forn, amb pell o sense?», es llençava a preguntar Robert. I així, contínuament: uns professors reputats i uns alumnes entregats. D’aquí que la direcció dels Centres Cívics aposti cada temporada per renovar l’oferta i donar nous al·licients als seus seguidors. Aquesta tardor, dels 20 cursos, 11 són nous.



En destaquen alguns que pretenen fer les delícies dels cuiners amateurs més selectes: s’impartirà formació sobre tècniques de cuina amb cervesa, de cuina mexicana, romana o xinesa. A banda, també s’ha guardat un lloc a la cuina d’avantguarda, el 14 de novembre s’oferirà per part de docents de l’URV, una formació sobre elements químics que es poden emprar a la cuina.