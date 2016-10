C's demana al Parlament que s'executin les obres a les escoles Arrabassada, Ponent i Torreforta

La diputada Lorena Roldán registra tres Propostes de Resolució per acabar amb els barracons i millorar aquestes escoles públiques

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 17:46

La diputada de Ciutadans per Tarragona, Lorena Roldán, ha demanat al Govern català que «faci d’una vegada per totes les obres de millora i d’execució de les escoles Arrabassada, Ponent i Torreforta». Roldán ha registrat al Parlament tres Propostes de Resolució relatives a la situació d’aquests centres escolars de Tarragona perquè «són els que estan en pitjors condicions» i considera que «les instal·lacions són precàries i no són pròpies d’una escola pública de qualitat».



Pel que fa a l’escola Arrabassada, la diputada de C’s ha criticat que «després de nou anys encara continuïn havent-hi barracons». Sobre l’escola Ponent li ha retret a la Generalitat que les alternatives que ofereix a la manca de pista esportiva no són una bona solució: «Proposen o bé traslladar els alumnes al pavelló esportiu més proper, el qual està en obres i no és segur; o bé impartir l’educació física de forma teòrica». I en el cas del centre Torreforta ha destacat que «és urgent» que la Generalitat «millori les instal·lacions perquè no són apropiades i està en perill la seguretat del professorat i dels alumnes», després que aquests van haver de ser desallotjats davant el risc d’enfonsament de l’edifici a conseqüència d’un moviment de terra.