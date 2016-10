Xarim Aresté obre la tardor al Magatzem

El teatre ha preparat una programació amb setze espectacles on no faltarà teatre, música i espectacles infantils

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 08:44

La tardor també ha arribat al Teatre Magatzem. Després de l’aturada estival, la sala situada al carrer Reding ha preparat una programació de setze espectacles on no faltarà teatre, música i teatre infantil. L’encarregat de donar el tret de sortida el pròxim 15 d’octubre –a una temporada que es tancarà abans de Nadal– serà el músic Xarim Aresté amb la presentació de La Rosada. El dissabte 29 d’octubre, Ràdio Carbó presentarà Cançons gairebé imperfectes. Es tracta d’una banda que canta petites històries amb un fil conductor i una instrumentació ben particular. Així mateix, en clau musical, el dissabte 19 de novembre arribarà Après minuit- Cece Giannotti, un quintet que portarà el seu darrer treball Déjà Voodoo.



El dissabte 26 de novembre serà el torn de Maria Arnal i Marcel Bagés presentenVerbena, un directe amb un poder de seducció, emoció i màgia que han fet d‘aquests artistes una de les referències musicals indiscutibles del moment. Ara bé, també hi haurà lloc per al flamenc amb A mi manera, de la mà del cantaor Taré Cortés i els seus músics, que han trobat una manera única de fer arribar els «palos» del flamenc filtrat per diferents estils musicals. En clau musical tancarà cartellera el Concert de Nadal del reconegut cor Mos Cantars.



Pel que fa al teatre, La idea d’Europa de George Steiner, obrirà la caixa de Pandora el 22 d’octubre. Així mateix, el 5 de novembre es podrà gaudir d’En alta mar d’Slawomir Mrozek, a càrrec de la nova companyia formada per Lluís Graells, Carles Bigorra, Gerard Domènech i Quimet Sorio. Més enllà d’obres com La Carcoma o Lo mejor de Pepe Rubianes, el Teatre Magatzem també destaca per una ampliada programació de teatre infantil. El 23 d’octubre arribarà La flauta màgica (+5 anys). A la vegada, el 6 de novembre els més petits de la casa podran gaudir de l’espectacle musical Peter Pan (+4 anys).