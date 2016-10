Repsol entrega al centre d'educació especial Solc la recaptació de l'esdeveniment esportiu solidari

Els diners serviran per millorar l'acústica del menjador del centre, instal·lar un equip de megafonia i crear espais naturals

Actualitzada 10/10/2016 a les 19:09

L'empresa de Repsol ha fet entrega al centre d'educació especial de Tarragona Escola Solc la recaptació obtinguda en l'esdeveniment esportiu que van realitzar els pilots de l'equip de Repsol Honda a la Tàrraco Arena Plaça (TAP) el passat 30 de setembre. D'aquesta manera, 11.781 euros, recaptats amb els 3.927 espectadors que van assistir a la jornada, serviran per desenvolupar el projecte «Nous espais, nous aprenentatges», segons ha explicat la directora del centre, Raquel Martínez. El projecte consisteix en «millorar l'acústica del menjador, instal·lar un equip de megafonia per posar música ambiental a les rutines escolars i crear espais naturals perquè els nens puguin jugar i aprendre».A l'esdeveniment hi van participar els pilots Marc Márquez, Dani Pedrosa, Toni Bou, Takahisa Fujinami i Jaime Busto, que també van visitar el centre al setembre, orientat a la recuperació de nens amb necessitats educatives especials.