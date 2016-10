L'Obra Social la Caixa facilita 50 llocs de treball a persones amb trastorns mentals a Tarragona

Al conjunt de l'estat, més del 84% de persones amb trastorns mentals i en edat de treballar no tenen feina

Actualitzada 10/10/2016 a les 19:32

Una barrera constant

Un problema creixent

Entre gener i agost d’aquest 2016, Incorpora Salut Mental a Tarragona, la línia del programa d’integració laboral de l’Obra Social la Caixa adreçada específicament a persones amb algun tipus de trastorn mental, ha facilitat 50 llocs de treball a les comarques tarragonines.Des que es va posar en marxa aquesta línia, Incorpora Salut Mental ha facilitat 4.894 contractacions de persones amb trastorn mental al global d'Espanya. El nombre total d’insercions ha augmentat cada any: 930 el 2013, 1.144 el 2014 i 1.562 el 2015. A Catalunya es repeteix la mateixa tendència: 346 el 2013, 411 el 2014 i 629 el 2015. En total, suma 1.386 contractacions. Això ha estat possible per la implicació de més de 6.500 empreses contractants i dels tècnics de 380 entitats socials que treballen en xarxa en el programa Incorpora per facilitar l’accés al mercat de treball a persones en situació o risc d’exclusió social.El mercat laboral ha estat, tradicionalment, un dels entorns que més dificultats d’accés han plantejat a les persones amb un diagnòstic de salut mental. Així ho assegura l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el seu Pla d’Acció sobre la Salut Mental 2013-2020: «L’estigma i la discriminació que pateixen les persones amb problemes de trastorn mental provoca que tot sovint es vulnerin els seus drets humans. A moltes se’ls neguen drets econòmics, socials i culturals, i se’ls imposen restriccions en l’ocupació i l’educació».Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), recollides a l’informe L’ocupació de les persones amb discapacitat (publicat el 2015 a partir de dades del 2014), el 84,2 % de les persones amb certificat de discapacitat associat a un problema de salut mental en edat de treballar (de 16 a 64 anys) no tenen feina. En el global d’Espanya, només 267.200 persones d’aquest col·lectiu tenien una ocupació. Per tipologia de discapacitat, el trastorn mental és la que registra any rere any una taxa més baixa d’ocupació (15,8 %), molt per darrere de l’auditiva (44,6 %) i la visual (33,6 %), i a una distància més petita de la intel·lectual (17,4 %).L’OMS alerta des de fa anys del creixement sostingut de l’impacte de la salut mental en la població global, un problema que afectarà una de cada quatre persones al món en algun moment de la seva vida. En el cas concret de Catalunya, el nombre de persones amb discapacitat associada a un trastorn mental ha augmentat el 41 % en deu anys, del 2005 al 2015. Segons l’Idescat, la xifra ha passat de 59.759 a 102.185 persones.Les persones interessades a acollir-se a Incorpora Salut Mental es poden posar en contacte amb l’Oficina Tècnica de l’entitat a través d’un servei d’assessorament en línia disponible al web del programa ( www.incorporasaludmental.org ), o es poden adreçar a qualsevol de les entitats col·laboradores. En tots dos casos, se'ls farà una avaluació per saber quines són les seves competències i preferències professionals, amb la finalitat d’oferir-los un itinerari laboral i formatiu personalitzat i adaptat. L’itinerari està supervisat per un tècnic de l’entitat Incorpora i preveu accions prèvies, simultànies i posteriors a la contractació.