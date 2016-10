Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona arriben a la 27ª edició

Enguany es convoca de forma extraordinària el Premi de guió ficció radiofònica en motiu del 30è aniversari de Tarragona Ràdio

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 15:16

L’Ajuntament de Tarragona convoca un any més Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que enguany arriben a la seva 27ª edició. Enguany es convoquen els tres premis ja habituals: el 26è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler,

16è Premi-beca de traducció Vidal Alcover i 19è Premi de narrativa curta per Internet Tinet. A més, enguany també es convoca el Premi de guió de ficció radiofònica de forma extraordinària en motiu del 30è aniversari de Tarragona Ràdio. La convocatòria estarà oberta fins el mes de gener i els guanyadors es faran públics a la primavera.



El Premi Pin i Soler està dotat amb 21.000 euros i s’hi poden presentar novel·les en català, de tema lliure, amb un mínim de 150 pàgines. L’edició corre a càrrec d’Angle editorial. Per altra banda, el Premi Tinet està dotat amb 1.000 euros per la Diputació de Tarragona i s’hi poden presentar contes en català, de temàtica lliure, d’entre 3 i 6 pàgines. L’edició de l’obra guanyadora junt a 14 finalistes corre a càrrec de Cossetània edicions. Per últim, el Premi Vidal Alcover, que té la característica de premi-beca, està dotat amb 12.000 euros i s’hi poden presentar projectes de traducció al català d’obres literàries que necessitin un ajut econòmic per dur-se a terme. L’edició de les obres corre a càrrec de les edicions de 1984.



El premi especial per a l’edició d’enguany consisteix en un guardó al millor guió de ficció radiofònica en qualsevol gènere, el qual ha de ser guionat tenint en compte el mitjà radiofònic, de manera que pugui ser enregistrat i emès. El projecte ha de ser inèdit. Aquest premi està dotat amb 1.000 euros per part de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació.