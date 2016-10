Adjudicades les obres de reforma de la piscina de Campclar per més d'un milió d'euros

Les obres tenen un termini previst d'execució de 7 mesos

Redacció

Actualitzada 10/10/2016 a les 14:31

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat a l’empresa BECSA, SA, les obres de reforma de la zona de vestidors de la piscina i de la zona de serveis del Pavelló Poliesportiu de Campclar per un import màxim de 963.577,20 euros més IVA, que suposa un import total de 1.165.928,41 euros. Es preveu que l’execució de les obres tingui un termini de 7 mesos.



El coordinador general de Tarragona 2017, Javier Villamayor, s’ha mostrat satisfet amb l’adjudicació de la reforma d’aquesta instal·lació, la qual afirma que «proporcionarà als usuaris millors accessos, espais i serveis en el futur». Villamayor, que ha agraït un cop més el compromís de la Diputació de Tarragona amb els Jocs, ha destacat que continuen avançant el la reforma de les instal·lacions de l’Anella Mediterrània dels Jocs, que a més de ser «l’epicentre esportiu de la competició» també deixarà «un llegat importantíssim».



El projecte de reforma de vestidors i zona de serveis del pavelló de Campclar va sortir a licitació el passat mes d’agost amb un pressupost de 1.300.085,71€, IVA inclòs. Aquestes obres, finançades per la Diputació de Tarragona, corresponen a la primera fase del complex aquàtic dels Jocs, que es complementarà posteriorment amb la construcció de la piscina de 50 metres. Les actuacions previstes en aquest projecte inclouen un nou accés al poliesportiu, la millora de vestidors, infermeria, magatzems, serveis i sales polivalents, així com reforma del bar, gimnàs, i l’espai d’administració.



Cal recordar que el passat divendres 7 d’octubre l’Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona van signar el conveni per a la reforma dels vestidors de la piscina i de la zona de serveis del poliesportiu, amb una aportació de 1.300.000€, que s’afegeixen als 1.362.000 € que la Diputació va oficialitzar el passat mes de juliol, per a les obres de remodelació de l'Estadi d'atletisme de Campclar, situat també a l’Anella Mediterrània dels Jocs.